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Ankara’da kahvehaneye silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı

Ankara’da kahvehanede oturan vatandaşlara kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

  • İHA
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Olay, saat 22.00 sıralarında Keçiören’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; plakası belirlenemeyen bir araçla Atapark Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan kahvehanenin önüne gelen kişi veya kişilerce vatandaşların üzerine ateş açılmaya başladı.

AĞIR YARALI

Mekanı bir süre kurşunlayan saldırganlar, daha sonra aynı araçla olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Kahvehanedeki vatandaşlardan E.D. kalçasına isabet eden kurşunun etkisiyle ağır yaralandı.

Silah sesleriyle sarsılan mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu. Kısa süre sonra bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan yaralıya ilk yardım müdahalesinde bulundu. E.D. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS UYARDI

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Caddeyi şerit çekerek kapatan polis ekipleri, çevrede toplanan meraklı kalabalığı olay yerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

İKİNCİ SALDIRI

Olay Yeri İnceleme ekipleri, saldırıya ilişkin delilleri topladı. Polis ekipleri, olay yerine 2 araçla geldikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Öte yandan şüphelilerin Ovacık Mahallesi'nde bir eve de silahlı saldırı düzenledikleri, olayla ilgisi olduğu düşünülen E.E'nin arandığı öğrenildi.

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