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Ankara Valiliği, ikili eğitim yapan okulların 07.50'de, tam gün eğitim yapan okulların sabah 08.30'da açılmasına karar verdi

Ankara Valiliği, ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah en erken 07.50'de açılmasına, tam gün eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah 08.30'da açılmasına karar verildiğini açıkladı.

  • İHA
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Valilikten, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin 2017-2018 eğitim öğretim yılı ders saatlerine ilişkin yaptığı açıklamada, okulların, öğrenciler için en uygun saatlerde açılmasını sağlamak amacıyla, okul idarecileri, veliler ve Servis İşletmecileri Odası ile de istişare edilerek aşağıdaki kararlar alındığı kaydedildi. Açıklamada, ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah en erken 07.50'de açılmasına, tam gün eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah 08.30'da açılmasına, iklim şartları ve güneşin doğuşundaki değişime göre okulların açılış ve kapanış saatlerinin tekrar gözden geçirilmesine karar verildiği kaydedildi. 

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