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Ankara'da otel çatısında yangın

Ankara'da bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Ulus'taki Çıkrıkçılar Yokuşu'nda bulunan bir otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otelde kalanlar ise tahliye edildi.

Otelden yükselen dumanlar çok sayıda iş yeri ve dükkanın bulunduğu bölgede paniğe yol açtı.

Alt katında bir iş hanı bulunan otelin çatısından yükselen alevler itfaiye aracının yangın merdiveninden sıkılan suyla kontrol altına alındı.

Kısa sürede söndürülen yangın otelde hasara neden oldu.

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