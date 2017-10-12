Ankara'da şehit olan polis hastalara zarar gelmemesi için silah kullanmamış

Kahramankazan'ın Kumpınar Mahallesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışan 16 yaşındaki R.D'nin, Ö.D. (25) tarafından kaçırılmasıyla başlayan ve biri polis iki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve sorgusu sırasında fenalaşınca polislerce Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne getirilen A.E'nin tedavisi sırasında açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Uz'un, acil servisteki hastalar ve vatandaşlara zarar gelmemesi için silah kullanmaktan kaçındığı, bu sırada şehit olduğu anlaşıldı.

Şehit polis memuru Uz ve yaralı polis memuru Fethi Seven'in, A.E'yi darbetmeye çalışan kişiyi etkisiz hale getirmek isterken, bir başka kişinin silahlı saldırısına uğradıkları öğrenildi.

Olayla ilgili operasyonlarını sürdüren polis ekipleri, polis memuru Uz'u şehit eden zanlının da arasında bulunduğu 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınanların sayısı 18'e yükseldi.

Olayın geçmişi

Kumpınar Mahallesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışan 16 yaşındaki R.D, akrabası olduğu belirtilen Ö.D. (25) tarafından Ekrem Genç'in (40) kullandığı otomobille kaçırılmak istenmiş, durumu fark eden R.D'nin akrabalarınca takibe alınan otomobilin İmrendi Mahallesi'nde durdurulmasıyla yaşanan arbedede R.D'nin ağabeyi A.D'nin kullandığı öne sürülen silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği 6 çocuk babası Genç, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Burada olaya ilişkin 13 kişi gözaltına alınmış, mağdur R.D. ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edilmişti.

Gözaltına alınan zanlılardan A.E, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sırasında fenalaşınca polislerce Kahramankazan Devlet Hastanesine götürülmüş, polis memuru Muhammet Uz, hastanede A.E'yi hedef alan saldırganların silahından çıkan kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu şehit olmuş, bir polis memuru da yaralanmıştı.

Daha sonra Kanal Caddesi'nde karşılaşan iki ailenin üyeleri arasında ikinci bir silahlı çatışma yaşanmış, taraf ailelerden bir kişi ile bu sırada olay yerinden geçen okul servisindeki iki öğrenci yaralanmıştı.