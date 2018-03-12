Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu: 25 gözaltı

Başkentte silah kaçakçılığı yaptığı belirtilen 37 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "örgütlü şekilde silah kaçakçılığı yapan 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, şu ana kadar şüphelilerden 25'inin gözaltına alındığı" kaydedildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen diğer kişilerin de yakalanmasına çalışıldığı ifade edildi.