Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu: 25 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 25 kişi gözaltına alındı.
- AA
Başkentte silah kaçakçılığı yaptığı belirtilen 37 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "örgütlü şekilde silah kaçakçılığı yapan 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, şu ana kadar şüphelilerden 25'inin gözaltına alındığı" kaydedildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen diğer kişilerin de yakalanmasına çalışıldığı ifade edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.