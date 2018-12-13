Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kontrol lokomotifine çarptı

Sabah saatlerinde Ankara YHT Garı'ndan Konya yönüne hareket eden YHT, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kontrol lokomotifine çarptı. Kaza sonrası üst geçidin bir kısmı iki vagonun üstüne göçerken bazı vagonlar da devrildi. Olay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilirken olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BAKAN TURHAN, YHT KAZASININ GERÇEKLEŞTİĞİ YERDE İNCELEMELERDE BULUNDU

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara-Konya seferini yapan YHT, Yenimahalle'deki Marşandiz İstasyonu yakınlarında kılavuz lokomotifle çarpıştı. Olayın ardından Bakan Turhan, olay yerine giderek kaza bölgesinde inceleme yaptı.

Bakanlık yetkilileri tarafından da kazaya ilişkin kriz masası oluşturuldu. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunca 3 kişilik heyet olay yerine gönderildi.

YHT'de 206 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde Ankara YHT Garı'ndan Konya yönüne hareket eden YHT, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu'nun yakınlarında kılavuz lokomotifle çarpışarak raydan çıkmış ve üst geçidin ayağına çarpmıştı. Kaza sonrası üst geçidin bir kısmı iki vagonun üstüne göçerken, bazı vagonlar da devrilmişti.

VALİ ŞAHİN KAZAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valiliği tarafından hızlı tren kazasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ankara'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili yürütülen çalışmalarda yapılan son tespitlere göre biri makinist 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 46 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Kaza yerinde arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

- Çalışmalarda dedektör köpekler de kullanılıyor

Öte yandan, Yenimahalle Marşandiz İstasyonu'nun bulunduğu yerdeki kaza sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda dedektör köpekler de kullanılıyor.

Ayrıca enkaz çevresinde ambulanslar bekletiliyor.

TREN KAZASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TÜM BİRİMLERİN SEFERBER EDİLMESİ TALİMATI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah 06.36'da meydana gelen kazayla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.

Kazayla ilgili gelişmeleri takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazayla ilgili tüm birimlerin seferber edilmesinin önemini vurguladı.

BAKAN TURHAN'DAN AÇIKLAMA

Turhan, olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kazanın oluş şekli hakkında bilgi veren Turhan, "Saat 06.30'da Ankara Garı'ndan hareket eden tren, 06.36 sularında Yenimahalle ilçesi motor istasyonu civarında yol kontrolünden dönen lokomotifle kafa kafaya çarpışarak elim bir kaza meydana gelmiştir." diye konuştu.

Turhan, saat 10.00 itibarıyla kaza yerinde yapılan tespitlerde 3 makinist ve 5 yolcunun hayatını kaybettiğinin belirlendiğini, hastaneye sevk edilen 48 yolcudan birinin de hastanede vefat ettiğini bildirdi.

Bakan Turhan, "Toplam 9 vatandaşımız şu anda bu kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir." ifadesini kullandı.

Kazanın nedeniyle ilgili incelemelere başlandığını kaydeden Turhan, gelişmelerle ilgili kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi. Turhan, kazada ölenlere Allah'tan rahmet, tedavi görenlere de acil şifa dileğinde bulundu.

Turhan, gazetecilerin enkaz altında başka kişilerin olup olmadığı yönündeki sorusuna, "Enkaz altında yaralı yok." yanıtını verdi.

Yolcu treniyle lokomotifin neden aynı güzergahta bulunduğuna ilişkin bir soru üzerine de Turhan, konuyla ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi.

BAKAN GÜL: iHMAL, KASIT OLUP OLMADIĞI TAKİP EDİLECEK

Gül, TBMM Genel Kurulu'nda, 2019 Yılı bütçe görüşmelerinde, Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili açıklamada bulundu.

Kazada ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Gül, kazayla ilgili hemen idari soruşturmanın başlatıldığını, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının üç savcıyı olayla ilgili tahkikat yapmak üzere görevlendirdiğini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gerekli adli soruşturmayı da titizlikle takip edeceğini, görevlendirdiği savcılar marifetiyle bütün delilleri, bilgileri, bulguları dikkate alarak bu konuda ihmal, kusur, kasıt, bir eksiklik olup olmadığını sonuna kadar takip edeceğini belirten Gül, "Tüm hukuki yollara başvurulacaktır. Bizler de bu konunun takipçisi olacağız." dedi.

Hızlı trenin vatandaşlara çok büyük hizmet getirdiğini vurgulayan Gül, "Tüm modern teknolojik imkanlarla bunlar yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Gül, ilgili bakandan yeni bilgi geldiği zaman bunu Genel Kurula aktaracağını söyledi.