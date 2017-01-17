Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 2 eski asker tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında 2 eski asker tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında 2 eski asker tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Albay Ersin D. ile Astsubay Osman U. Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler, hakimlik sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ersin D. ve Osman U'nun, daha önce KHK ile mesleklerinden ihraç edildikleri öğrenildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nuh Albayrak: Çok farklı şeyler ortaya çıkacak

Nuh Albayrak: Çok farklı şeyler ortaya çıkacak

Çiftçi denizaltı yaptı

Çiftçi denizaltı yaptı

1 milyonluk 11 final sorusu

1 milyonluk 11 final sorusu

İşte Reina saldırganının kaldığı o ev

İşte Reina saldırganının kaldığı o ev

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Ankara'da doğalgaz patlaması

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA