Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 2 eski asker tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında 2 eski asker tutuklandı.
- AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında 2 eski asker tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Albay Ersin D. ile Astsubay Osman U. Ankara Adliyesine getirildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheliler, hakimlik sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ersin D. ve Osman U'nun, daha önce KHK ile mesleklerinden ihraç edildikleri öğrenildi.
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