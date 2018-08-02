Ankara'daki 'ışık evleri' davasında karar

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı.

Savunmaların ardından son sözleri sorulan sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Verilen ara sonrası kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, sanıklardan Adem Erol, Fatih Kent, Garip Söker, İsmail Salık, Yasin Karakaş ve Tanju Öz'ün 8 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmasına ve bu kişilerin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanıklardan Osman Serhat Arıcan, Ahmet Kodal ve Yusuf Zemheri'ye de 8 yıl 9'ar ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı. Sanıklar Mustafa Ergüven ve Muhammet Acar'ın ise 7 yıl 6'şar ay hapis ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Sanıklar Ahmet Damar, Bahattin Çelik, Ercan Fidan, Muhammet Hanefi Aksoy, Muhammet Emin Gök, Mustafa Soykan, Ömer Faruk Bağbozan, Ali Salih Doğan ve Zeki Utlu'yu 7 yıl 6'şar ay, Cihat Koyuncu, Savaş Özdemir, Seyfullah Ali Şahin, Yunus Cesur, Tacettin Demir ve Tahsin Seyhan'ı ise 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, bu kişiler hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanıklar Alper Şahin, Şuayp Küçük ve Emre Karaaslan'a 1 yıl 8 ay 18'er gün hapis cezası vererek, sanıklar hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme, sanıklar Ahmet Bekçi, İsa Çon ve Yusuf Demirci'nin dosyalarının ayrılmasına da hükmetti.

İddianame

FETÖ'nün kendisine eleman temininde önemli bir yere sahip olduğu belirtilen "ışık evleri"nin Ankara'daki yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma neticesinde, ışık evlerinde kaldığı ve bu evlerde yönetici konumunda olduğu belirtilen 48 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, sanıkların bir kısmına "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası, bir kısmının da "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.