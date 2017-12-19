Annesini balta ile öldüren şahıstan kan donduran ifadeler

İzmir'in Konak ilçesinde, annesini baltayla öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan Sertan Topuzoğlu, "Annemi öldürmem gerektiğini düşündüm. Baltayla kafasına vurdum. Öldüğünden emin olmak için kafasının çatladığı yere baltanın sapını soktum. Daha sonra ses çıkarmasın diye çamaşır mandalını burnuna taktım. Üzerimi değiştirip çıktım" dedi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Sertan Topuzoğlu, sanık avukatı, sanığın babası Serhat Topuzoğlu katıldı. "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan tutuklu sanık Sertan Topuzoğlu, lise 2'ye kadar okuduktan sonra dil eğitim için 1,5 yıl Amerika'da kaldığını söyledi. Amerika'da psikolojik rahatsızlığı nedeniyle 6 gün hastanede yattığını belirten Topuzoğlu, Türkiye'ye döndükten sonra kendini iyi hissettiği için tedavi görmediğini söyledi. Askere gittikten 15 gün sonra psikolojik rahatsızlığı nedeniyle çürük raporu verildiğini ve askerliğinin bittiğini söyleyen sanık Sertan Topuzoğlu, "Evde tek başıma yaşıyordum. Ara sıra annem gelip giderdi. Olay günü, ben havalimanına gittim, geri geldim. Eve geldiğimde annem evdeydi. Mutfakta yemek yapıyordu. Annemi öldürmem gerektiğini düşündüm. Bana öyle söylüyorlardı. Annemle aramızda hiçbir konuşma olmadan baltayla kafasına vurdum. Kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Öldüğünden emin olmak için kafasının çatladığı yere baltanın sapını soktum. Daha sonra ses çıkarmasın diye çamaşır mandalını burnuna taktım. Üzerimi değiştirip çıktım evden. O gün kendimde değildim. Ne yaptığımı bilmiyorum. Bugünkü aklım olsa yapmazdım. Yaptığımdan çok pişmanım" dedi.

BABA TOPUZOĞLU: "ANNESİNİ KENDİ İSTEĞİYLE ÖLDÜRMEDİ"

Baba Serhat Topuzoğlu ise oğlunun 15 yaşında psikolojik rahatsızlığının başladığını belirterek, "Oğlumun küçük yaşlarda hiperaktiflik vardı. Doktor ilaç yazdı. Yan etikler olunca ilaçlar kesildi. 15 yaşında psikolojik rahatsızlığı başladı. Bipolar bozukluk teşhisi konuldu. Bize bir zarar vermiyordu. Annesine bir defa şiddet uyguladı. Genelde eşyalardan hıncını çıkarıyordu. Bir defa Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırdık. Oğlum annesini kendi iradesi ile öldürmüş olamaz, hastalığı nedeniyle öldürdü. Oğlumdan şikayetçi değilim" dedi.

Duruşma savcısı sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın Adli Tıp Kurumu Başkanlığına sevk edilmesine, tutukluluk halinin devam etmesine karar verip duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Davaya konu olay, geçtiğimiz 27 Ağustos günü, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, şizofreni hastası olan Sertan Topuzoğlu (23), annesi Serap Topuzoğlu (51) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sertan Topuzoğlu, eline geçirdiği baltayla annesine defalarca vurdu. Annesini kanlar içinde yaraladıktan sonra şüpheli Sertan Topuzoğlu evden kaçtı. Oğlu tarafından saldırıya uğrayan kadını ise eve sonradan gelen eşi Serhat Topuzoğlu kanlar içerisinde buldu. Durumun bildirilmesi ile gelen sağlık ekipleri, Serap Topuzoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan zanlıyı bulmak için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, kaçan zanlı Sertan Topuzoğlu'nu Bornova Meydan'da yakalarken, sorgulanmak üzere zanlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Sertan Topuzoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.