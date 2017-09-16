Annesini kazara silahla vurdu

Edinilen bilgilere göre, Geyve ilçesi Melekşeoruç Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddialara göre, E.T.’nin silahı temizlediği sırada, silahın ateş alması sonucu silahtan çıkan kurşun karşısında duran anne H.T.’ye isabet etti. Kurşunun isabet ettiği anne H.T., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Anne H.T.’nin ameliyata alındığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.