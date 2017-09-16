Annesini kazara silahla vurdu
Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir kişi, tabancasını temizlerken kazara ateş alması sonucu aynı odada bulunan annesini vurarak yaraladı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Geyve ilçesi Melekşeoruç Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddialara göre, E.T.’nin silahı temizlediği sırada, silahın ateş alması sonucu silahtan çıkan kurşun karşısında duran anne H.T.’ye isabet etti. Kurşunun isabet ettiği anne H.T., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Anne H.T.’nin ameliyata alındığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.