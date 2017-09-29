Antalya deprem son dakika Antalya depremi şiddeti kaç (Son depremler)

Son dakika Antalya’da deprem meydana geldi. Antalya depremi şiddeti kaç son depremler listesi merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi’nin verilen göre Antalya deprem şiddeti açıklandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 19.08'de, Antalya'da merkez üssü Kepez olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Halk arasında zelzele olarak da bilinen deprem, yer kabuğunda beklenmedik bir anda meydana gelen sarsıntı olayıdır. Bu sarsıntının boyutu yer altındaki sismik hareketlerin büyüklüğüne göre, yer yüzünde kırılma olarak kendini gösterir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssü Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Kirişçiler mahallesi olarak açıkladığı deprem saat 19.08'de gerçekleşti.

Yerin 84.4 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerden hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

Deprem Nedir? Nasıl Oluşur? Türleri Nelerdir?

Halk arasında zelzele olarak da bilinen deprem, yer kabuğunda beklenmedik bir anda meydana gelen sarsıntı olayıdır. Bu sarsıntının boyutu yer altındaki sismik hareketlerin büyüklüğüne göre, yer yüzünde kırılma olarak kendini gösterir. Hayatı olumsuz şekilde etkileyen doğal afetlerden biri olan deprem hakkında bilmediklerinizi makalemizde detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz.

Farklı şiddetlerde meydana gelen depremler bazen çok hafif sallantı şeklinde bazen de büyük tsunamilere sebep olacak kadar şiddetli olmaktadır. Eğer yeryüzüne yakın bir yerde çok büyük şiddette bir deprem meydana geldiyse bu tsunami, volkanik hareketler ve toprak kaymaları gibi birçok doğa olayını da tetikleyebilmektedir.

Dünyanın en etkin deprem kuşakları arasında yer alan ülkemizde de irili ufaklı birçok deprem meydana gelmektedir. Geçmişte yaşanılan büyük depremlerde ciddi sayıda can ve mal kaybı olmuş, birçok yer yaşanılamayacak hale gelmiştir