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Antalya'da denize giren turist boğuldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde denize giren Ukrayna uyruklu turist boğuldu.

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Alınan bilgiye göre, eşi ve akrabalarıyla tatil için Kemer'e gelen Ukrayna uyruklu Tsephan Divrnychuk (58), kaldığı beş yıldızlı otelin sahilinde denize girdi. Yaklaşık 30 dakika sonra, denizde yüzüstü yatan bir kişinin görülmesi üzerine otel cankurtaranı duruma müdahale etti.

Cankurtaran, Divrnychuk'u denizden çıkardı.

Ukraynalı turiste, ilk müdahaleyi Kocaeli'de özel bir hastanede doktor olan Nazlı Tuncer yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de Ukraynalı turiste suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Divrnychuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ukraynalı turistin cesedi daha sonra Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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