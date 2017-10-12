Antalya'da FETÖ’den bin 834 kişi tutuklandı
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bin 834 kişi tutuklandı, 5 bin 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
- İHA
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Soruşturmalar kapsamında bin 834 kişinin tutuklandığı, 44 kişinin ise gözaltında olduğu belirtildi. Ayrıca bugüne kadar toplam 5 bin 5 kişi hakkında adli işlemin yapıldığı kaydedildi.
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