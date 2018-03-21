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Antalya'da göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Manavgat ilçesinde, kanalizasyon borusu döşemek için açılan kanalda meydana gelen göçükte 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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İsmail Özsatıcı (35), Sarılar Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evinin kanalizasyon hattını bağlamak için kayınpederi Nafi Alpay (63) ile iş makinası yardımıyla kazı yaptı.

Alpay ve İsmail Özsatıcı kazılan kanala girdikleri sırada göçük meydana geldi. Göçükte her iki kişinin de vücudunun büyük bölümünün toprak altında kaldığını gören mahalle sakinleri durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Nafi Alpay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alpay'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan İsmail Özsatıcı'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

 

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