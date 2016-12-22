Antalya'da kar sürprizi! 22 Aralýk kar tatili alan diðer iller

Hava sýcaklýðýnýn 3 dereceye düþtüðü Antalya'da þehir merkezine 8- 10 kilometre uzaklýktaki Kepez Ýlçesi sýnýrlarýnda kalan Kepezüstü mevkiine kar yaðdý. Kentin Burdur tarafýndaki giriþinde yer alan 'Antalya' talebasýnýn olduðu bölge, Kepez Kent Ormaný ve Macera Parký karla kaplandý.

Kepez'e komþu Döþemealtý Ýlçesi de karla kaplandý. Düzlerçamý ve Termessos Antik Kenti tamamen karla kaplanýrken, Antalya- Korkuteli karayolundaki ulaþým, kar nedeniyle güçlükle saðlanýyor.

Alanya Ýlçesi'nde kar yaðýþý ve olumsuz hava koþullarý nedeniyle taþýmalý eðitim yapýlan 5 okulda eðitime 1 gün süreyle ara verildi. Dün kar yaðýþý nedeniyle okulda mahsur kalan öðrenciler belediye ekipleri tarafýndan yapýlan yol açma çalýþmasý sonucu kurtarýldý.

Elmalý Ýlçesi'nde de yoðun kar yaðýþý nedeniyle okullar bugün bir gün süreyle tatil edildi.

Gaziantep'te yoðun kar yaðýþýnýn yarýn da etkili olacaðý tahmini üzerine kar tatili kararý verildi. Gaziantep akþam saatlerinde baþlayan kar yaðýþý nedeniyle beyaza büründü. Devam eden kar yaðýþý nedeniyle bir çok yol kapanýrken, Þehitkamil ve Þahinbey ilçelerinde okullar bir gün süre ile tatil edildi. Gaziantep Valiliði'nden yapýlan açýklamada, "Yoðun kar yaðýþý ve hava muhalefeti nedeniyle ulaþýmda yaþanabilecek aksaklýklar dikkate alýnarak, Þahinbey ve Þehitkamil ilçelerimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda 21.12.2016 tarihinde (bugün) eðitim ve öðretime bir 1 gün süreyle ara verilmiþtir" denildi.

evlerine dönerken bazýlarý ise karda oynamanýn keyfini sürdü. Bir çok araç ise kar ve buzlanma nedeniyle seyir etmekte zorlandý.

Bir son dakika tatil haberi de Kilis'ten geldi. Okullarýn il genelinde bir gün süreyle edildiði Kilis'te gece aniden baþlayan kar yaðýþý hayatý olumsuz etkiledi. Ýlk ve orta dereceli okullar Valilik tarafýndan tatil edildi. Öðrenci velilerine mesaj yöntemiyle okullarýn tatil edildiði bildirildi.

KONYA'DA 1 GÜN TATÝL KARARI

Konya'da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle okullar tatil edildi. Konya Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada þu bilgiler verildi: "Ýlimiz Akören, Çumra, Ereðli, Hadim, Halkapýnar ve Taþkent ilçelerinde yoðun kar yaðýþý nedeniyle 22 Aralýk 2016 tarihinde ilk ve orta dereceli tüm okullarda 1 gün, Tuzlukçu ilçesinde ise, taþýmalý eðitime tabi öðrencilere 22 Aralýk 2016 tarihinde 1 gün tatil kararý alýnmýþtýr."

ALANYA'DA EÐÝTEME ARA

Alanya’da bazý okullar tatil edildi Antalya'nýn Alanya ilçesinde kar yaðýþý nedeniyle bazý kýrsal mahallerde yollar ulaþýma kapanýrken, bölgedeki bazý okullar perþembe günü tatil edildi. Alanya’da kar yaðýþý nedeniyle bazý kýrsal mahallerde yollar ulaþýma kapandý. Antalya Büyükþehir Belediyesi ekipleri, tuzlama yaparak, yolu açýk tutmak için çalýþmalarýný aralýksýz sürdürdü. Kar yaðýþý nedeniyle Alanya Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, aþýrý kar yaðýþý nedeniyle Güzelbað, Mahmutseydi, Dereköy, Kestel ve Týrýlar mahallelerinde bulunan okullarý 22 Aralýk Perþembe günü, tatil etme kararý aldý.

Alanya Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hüseyin Er, "Öðrencilerin, velilerin ve servislerin etkilenmemesi için eðitime kar molasý veriyoruz. Güzelbað Ýlkokulu ve Ortaokulu, Mahmutseydi Hamdullah Emin Paþa Ýlkokulu ve Ortaokulu, Dereköy Ýlkokulu ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz Ýlkokulu ve Ortaokulu ve Týrýlar Ýlkokulu ve Ortaokulu, 22 Aralýk Perþembe günü, bir günlüðüne tatil olacak" diye konuþtu.

Düzce'de kar yaðýþý ve buzlanma nedeniyle Yýðýlca ile Kaynaþlý ilçelerindeki eðitim öðretim kurumlarýnda eðitime bugün ara verildiði bildirildi. Ýlçe kaymakamlýklarýndan yapýlan yazýlý açýklamada, akþam saatlerinde etkisini gösteren yoðun kar yaðýþýnýn devam ettiði ve buzlanma yaþandýðý belirtildi. Yapýlan deðerlendirmelerde, meydana gelebilecek olumsuzluklara karþý veya maðduriyete meydan vermemek amacýyla Yýðýlca ve Kaynaþlý ilçelerindeki tüm okullarda eðitim öðretime bugün ara verileceði kaydedildi.

Çorum'da kar yaðýþý nedeniyle bazý ilçelerde eðitime bugün ara verildiði bildirildi. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünden alýnan bilgiye göre, etkisini sürdüren kar yaðýþýnýn özellikle ulaþýmda meydana getirebileceði aksaklýklar yüzünden maðduriyet yaþanmamasý için Osmancýk, Sungurlu ve Kargý ilçelerinde eðitime ara verilmesi kararlaþtýrýldý.

Yapýlan deðerlendirme kapsamýnda Osmancýk ilçesinde tüm okullarda, Sungurlu ilçesindeki tüm köy okullarý ile taþýmalý eðitim kapsamýndaki öðrenciler için, Kargý ilçesinde de taþýmalý eðitim kapsamýndaki öðrenciler için bugün eðitime ara verildiði öðrenildi.

KAR YAÐIÞI BEKLENEN ÝLLER, BÖLGELER

Peki yarýn yurtta hava durumu nasýl? Hangi illerde kar yaðýþý bekleniyor. Öðrenciler için söylersek kar tatili olabilecek iller hangileri.

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ýç Ege, Akdeniz, Batý Karadeniz, Güneydoðu Anadolu'nun batýsý ile Çorum, Samsun, Amasya, Elazýð ve Malatya çevreleri kar yaðýþlý olacak.

Akdeniz kýyýlarýnda yaðmur ve saðanak, Marmara Bölgesinde karla karýþýk yaðmur ve kar, diðer yaðýþ alan yerlerde kar þeklinde görülecek yaðýþlarýn; Gaziantep, Kilis, Hatay, Adana ve Mersinin iç ve daðlýk kesimleri ile Konya ve Karaman il genelinde kuvvetli ve yer yer yoðun kar þeklinde olacaðý tahmin ediliyor. Doðu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayý bekleniyor.

Hava sýcaklýðý ise iç ve doðu kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diðer yerlerde önemli bir deðiþiklik olmayacak.