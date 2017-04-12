Antalya'da polise döner bıçağıyla saldırı
Antalya'da bir polis, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli Cihat Taşhan (44), izin gününde evinin bahçesinde, elinde döner bıçağı bulunan kar maskeli kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.
Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Taşhan, ambulansla kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, akşam saatlerinde motosiklet tamiri için evinden çıkan Taşhan'ın saldırı öncesinde evine döndüğü bildirildi.
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