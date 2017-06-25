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Antalya'da sahte içki operasyonu

Antalya'da operasyonda 858 şişe sahte, 563 litre de doldurulmaya hazır kaçak içki ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

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Konyaaltı ilçesinde bir ikamette depolanan içkilerin bir araca yüklendiği yönünde bilgi alınması üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 858 şişe sahte içki, 967 boş içki şişesi, 563 litre kaçak içki, 2 bin 250 sahte içki bandrolü, 2 bin 328 sahte içkilerde kullanılan etiket, kapak ve kapüşon ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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