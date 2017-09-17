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Antalya'da tur otobüsü uçuruma yuvarlandı

Antalya'nın Kumluca ilçesi yakınlarında içinde 27 yolcusu bulunan tur otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada çok sayıda yaralı bulunduğu öğrenildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre bu sabah saatlerinde bir turizm firmasına ait otobüs tekne turuna katılmak üzere Manavgat'tan yola çıktı. Adrasan'a giden ve içinde yabancı uyruklu turistlerin de bulunduğu bildirilen tur otobüsü tali yolda kontrolden çıkarak tahmini 50 metrelik uçurumdan aşağıya sürüklendi. Otobüs içinde 5 yolcunun sıkıştığı kazada Antalya Büyükşehir İtfaiyesi kırım ekiplerinin çalışması devam ediyor.Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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