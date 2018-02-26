Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Antalya'da yayla evinde 2 kişinin cesedi bulundu

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Varsak Yaylası’nda bir evde iki erkek cesedi bulundu. Jandarmanın yaptığı ilk incelemede iki kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, bugün akşam saatlerinde Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Varsak Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’da oturan ve yaylada yaptırdıkları yazlık evi kontrol için Korkuteli ilçesine bağlı Varsak Yaylası’na giden Adem Düzen (37) ve Yasin Şahin'den (36) bugün sabahtan akşama kadar haber alamayan yakınları yaylaya gitti. Eve vardıklarında iki kişinin hareketsiz halde yattığını gören yakınları sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Adem Düzen ve Yasin Şahin'in cenazeleri kesin ölüm sebeplerinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kilis´e JÖH ve PÖH görevlileri sevk edildi

Kilis´e JÖH ve PÖH görevlileri sevk edildi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA