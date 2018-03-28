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Antalya'daki FETÖ operasyonu ByLock kullandığı tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıklarını tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltına kararı çıkartıldı. Bunun üzerine sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüpheli B.N.Ö, A.Ü, F.K, Y.A, F.B, A.S, Ü.Ö, İ.E.Ö, M.K. ve Ö.K.’yi adreslerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
 

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