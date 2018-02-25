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Antalya'nın Kumluca ilçesinde heyelan nedeniyle yol çöktü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde duble yol çalışmalarının yapıldığı D 400 karayolu üzerinde heyelan nedeniyle çökme meydana geldi. Yol ulaşıma kapandı.

  • DHA
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Antalya- Kumluca karayolunun 20´nci kilometresi Yazır Mahallesi Yenbey mevkiinde saat 16.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Duble yol çalışmalarının yürütüldüğü bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle D 400 karayolu ulaşıma kapandı. Bazı araçlar Yazır Mahallesi içinden geçen servis yoluna yönlendirilirken, ağır tonajlı ve uzun araçlar ise Elmalı- Korkuteli karayoluna yönlendiriliyor.

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