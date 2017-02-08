Apartman dairesinde kenevir yetiştirdiler

Bir istihbaratı değerlendiren Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Döşemealtı ilçesindeki bir apartman dairesine operasyon düzenledi. Operasyonda A.R.C. ve Ü.Y. tarafından bir süre önce kiralandığı belirlenen apartman dairesinin, duvarlarına ve tavanına konulan naylon brandalarla seraya çevrildiği tespit edildi. Evde ayrıca seraya çevrilen alanın ısı ve nemini ölçer cihazlar ile yoğun esrar kokusunu gizlemede kullanıldığı tahmin edilen kokulu fanlar ele geçirildi.

İçerisinde ısı, havalandırma ve ilaçlama sistemlerinin bulunduğu apartman dairesinde saksılara ekili halde, genetiği ile oynanmış 16 kök kenevir bitkisi ile 6 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda Ü.Y. ve A.R.C. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. İki şüpheli, polisteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.