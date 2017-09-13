Apple 10. yıla özel tasarladığı iPhone X’i tanıttı
Apple aylardır beklenen yeni bombası iPhone X'i tanıttı. iPhone'un 10. yılına özel tasarlanan model, gerek tasarımı gerek teknik detaylarıyla gelmiş geçmiş en iyi akıllı telefon olmaya aday. 5.8-inç OLED paneli, çerçevesiz tasarımı, gelişmiş ön ve arka kamerası ve tabii ki Animoji özelliğiyle işte yeni iPhone X...
Sonunda beklenen oldu ve ABD’li teknoloji lideri Apple, 2017 yılına damga vuracak yeni bombası iPhone X’i resmen tanıttı. Bilindiği üzere Apple’ın, iPhone’un 10. yılına özel çok farklı bir akıllı telefon tasarladığı ifade ediliyordu. Pek çok kişi Apple’ın çerçevesiz bir akıllı telefon çıkaracağına inanamadı fakat Apple, tüm sızıntı bilgileri doğrularcasına iPhone X’i gün yüzüne çıkardı.
Telefonun tasarımına baktığımızda tam anlamıyla beklendiği gibi olduğunu söyleyebiliriz. Ana ekran tuşu ve çerçevesi olmayan iPhone X’in üst kısmında küçük bir çıkıntı bulunuyor. Fakat Apple o küçük çıkıntının içine tabiri caizse dünyaları sığdırmayı başarmış.
Ekranın üst kısmında; Yüz algılayıcı kızıl ötesi kamera, Yakınlık sensörü, Ortam ışığı sensörü, hoparlör, mikrofon, ön kamera ve nokta projektörü bulunuyor. Bu sensörler sayesinde Apple, yüz algılama sensörünü mükemmel bir şekilde çalıştırmayı başarıyor. Böylece sistem, makyaj ve sakal gibi günlük değişimleri ayırt ederek hızlı bir şekilde telefonun kilidini açabiliyor.
Telefonun ekranına baktığımızda IPS LCD yerine OLED panel görüyoruz ki, Apple’ın bu konuda Samsung ile anlaştığını duyurmuştuk. 5.8-inç büyüklüğündeki ekran, tabiri caizse kullanıcıları cezbediyor. Süper Retina ekranın çözünürlüğü ise 2436 x 1125.
iPhone X’in gövdesinde cam ve paslanmaz çeliğin uyumu dikkat çekiyor. Telefonda kablosuz şarj desteği sağlamak için Apple cihazın arka kısmını cam olarak tasarlamış. Fakat bu tasarım, telefonun su geçirmezliği için bir engel teşkil etmiyor. Yani iPhone X, iPhone 7 ve 8 gibi su geçirmez özelliğe sahip.
Üst paragraflarda da belirttiğimiz üzere iPhone X’te ana ekran tuşu ve haliyle parmak izi sensörü bulunmuyor. Bunun yerine Face IDteknolojisi var. TrueDepth teknolojisi sayesinde sensörler ve kamera, kullanıcının yüzünü hızlı bir şekilde algılayarak güvenliği sağlıyor.
Yeni iPhone X, alt alta konumlandırılan arka kamerasıyla da dikkat çekiyor. Bu kameraların her biri 12-megapiksel çözünürlüğe sahip. Fakat ana kameranın diyafram aralığı f/1.8, diğerininki ise f/2.4. Bu telefonda Portre Modu’nun çok daha geliştiğini, arka plan üzerinde değişimler yapılabildiğini ve yüz tonunun buna göre şekillendiğini görüyoruz. Aynı şekilde ön kamerada da Portre Modu bulunuyor.
iPhone X’te Animoji denen oldukça dikkat çekici bir yenilik bulunuyor. Telefonun ön yüzünde bulunan sensörler sayesinde, istenen emojiyle bir bütünlük sağlanıyor ve ağız hareketleri ile karşı tarafa animasyon gönderebiliyorsunuz. Tabii bunun için iMessage kullanılması gerekiyor. Sensörlerin, yüz kaslarını dahi birebir algılaması takdire şayan bir teknoloji olduğunu gösteriyor.
Tıpkı iPhone 8’de olduğu gibi, iPhone X’te de kablosuz şarj desteği bulunuyor. Üstelik yeni geliştirilen şarj doku sayesinde hem iPhone X, hem Apple Watch 3, hem de AirPods aynı anda şarj edilebiliyor.
İşte iPhone X’in detaylı özellikleri:
İşletim sistemi: iOS 11
Boyutlar: 143.6 x 70.9 x 7.7 mm / 174 gr ağırlık
Ekran: 5.8-inç 1125 x 2436 OLED ekran / %81.23 ekran-gövde oranı
İşlemci: Apple A11 Bionic
Grafik işlemci: Apple M11
Depolama alanı: 64GB / 256 GB
Arka Kamera: Çift kamera 12-megapiksel f/1.8 ve f/2.4, 2x optik zum OIS, 60 fps 4K video kayıt, Portre Modu
Ön Kamera: 7-megapiksel f/1.7
Yeni iPhone X, 999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Yani telefonun ülkemize giriş fiyatı yüksek ihtimalle 5 ila 6 bin TL arasında olacak. Telefonun ön siparişine 27 Ekim'de başlanacak. Satışa çıkış tarihi ise 3 Kasım.
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