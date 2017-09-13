Apple 10. yıla özel tasarladığı iPhone X’i tanıttı

Sonunda beklenen oldu ve ABD’li teknoloji lideri Apple, 2017 yılına damga vuracak yeni bombası iPhone X’i resmen tanıttı. Bilindiği üzere Apple’ın, iPhone’un 10. yılına özel çok farklı bir akıllı telefon tasarladığı ifade ediliyordu. Pek çok kişi Apple’ın çerçevesiz bir akıllı telefon çıkaracağına inanamadı fakat Apple, tüm sızıntı bilgileri doğrularcasına iPhone X’i gün yüzüne çıkardı.

Telefonun tasarımına baktığımızda tam anlamıyla beklendiği gibi olduğunu söyleyebiliriz. Ana ekran tuşu ve çerçevesi olmayan iPhone X’in üst kısmında küçük bir çıkıntı bulunuyor. Fakat Apple o küçük çıkıntının içine tabiri caizse dünyaları sığdırmayı başarmış.

Ekranın üst kısmında; Yüz algılayıcı kızıl ötesi kamera, Yakınlık sensörü, Ortam ışığı sensörü, hoparlör, mikrofon, ön kamera ve nokta projektörü bulunuyor. Bu sensörler sayesinde Apple, yüz algılama sensörünü mükemmel bir şekilde çalıştırmayı başarıyor. Böylece sistem, makyaj ve sakal gibi günlük değişimleri ayırt ederek hızlı bir şekilde telefonun kilidini açabiliyor.

Telefonun ekranına baktığımızda IPS LCD yerine OLED panel görüyoruz ki, Apple’ın bu konuda Samsung ile anlaştığını duyurmuştuk. 5.8-inç büyüklüğündeki ekran, tabiri caizse kullanıcıları cezbediyor. Süper Retina ekranın çözünürlüğü ise 2436 x 1125.

iPhone X’in gövdesinde cam ve paslanmaz çeliğin uyumu dikkat çekiyor. Telefonda kablosuz şarj desteği sağlamak için Apple cihazın arka kısmını cam olarak tasarlamış. Fakat bu tasarım, telefonun su geçirmezliği için bir engel teşkil etmiyor. Yani iPhone X, iPhone 7 ve 8 gibi su geçirmez özelliğe sahip.

Üst paragraflarda da belirttiğimiz üzere iPhone X’te ana ekran tuşu ve haliyle parmak izi sensörü bulunmuyor. Bunun yerine Face IDteknolojisi var. TrueDepth teknolojisi sayesinde sensörler ve kamera, kullanıcının yüzünü hızlı bir şekilde algılayarak güvenliği sağlıyor.