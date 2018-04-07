Apple’daki güvenlik açığını Siri ele verdi

Yakın zamanda keşfedilen bu güvenlik açığı, Siri’nin özel bilgilerinizi yüksek sesle okuduğu anlamına geliyordu. Bu durum Apple kullanıcılarının pek hoşuna gitmedi çünkü birçok kullanıcı cihazı, geniş güvenlik önlemlerine sahip olduğunu düşündüğü için kullanıyordu.

Ancak bu gizlilik aşamasının tek bir soru ile kırılabilmiş olması şirkette dâhil olmak üzere herkesi şaşırttı. Bazı sürümlerde, Siri ekranınız kilitli olsa bile tüm bilgi ve bildirimlerinizi yüksek sesle okuyabilir.

Ortalığı karıştıracak yazılım açığı ise şu şekilde gerçekleşti: @afronomics_ adlı Twitter kullanıcısı tuvalette kayıp bir iPhone gördü ve Siri’yi kullanarak cihazı sahibine iletebileceğini düşündü. Siri’ye ‘Benim adım ne?’ ve ‘En çok kimi arayayım?’ diye sorduğunda, Apple’ın dijital asistanı son çağrıların hepsini karşıdaki yabancıya gösterdi. Olay bununla sınırla kalsa iyi, iPhone şifre koruması olmasına rağmen @afronomics_, telefon sahibinin adını ve soyadını, nerede yaşadığını ve hatta arabasının park edildiği yerini bile Siri’ye sorarak buldu çünkü hepsi cihazın panelinde kayıtlıydı.

Neyse ki, kişi aldığı bilgiler doğrultusunda telefonu sahibine ulaştırmayı başardı. Durum karşısında telefonu bulan kişi de şok olmuştu. Telefon kilitliydi ancak tüm bilgiler bir bir önüne serilmişti. Konunun Apple’a iletilmesi sonrasında ise Apple, ‘Biz sorunun farkındayız ve yaklaşan bir yazılım güncellemesinde bunu çözeceğiz’ dedi.

Ardından iOS 11.3 güncellemesi geçtiğimiz ayın sonlarında yayınladı ancak sorunun geçip geçmediği şu an için belirsiz. Ancak sorunu siz de, birkaç geçici düzeltmeyle halledebilirsiniz.

Ayarlar->Bildirimler->İstediğiniz uygulamanın Kilit Ekranında Göster seçeneğini kaldırın.

Yukarıda yaptığınız geçici çözüm, bildirimlerinizin kilit ekranında gösterilmesini engelleyecektir. Buna ek olarak isterseniz, Ayarlar->Siri ve Arama->Kilitlendiğinde Siri’ye İzin Ver seçeneğini de kaldırabilirsiniz. Bu ayarla birlikte Siri, telefon kilitlendiğinde devre dışı kalacaktır.

(Webtekno)