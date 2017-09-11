Apple'dan 3 yeni model birden: iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X

Gelen son bilgilere göre iPhone 8'de 2 GB, iPhone 8 Plus ve iPhone X'te 3 GB RAM yer alacak. Geçtiğimiz yılki iPhone 7 modelinde 2 GB, iPhone 7 Plus'ta ise 3 GB RAM yer almuştı. Apple'a yakın kaynakların belirttikleri bilgilere göre yeni iPhone modelleri saniyede 60 kare 4K ve saniyede 240 kare 1080p video kaydına imkan tanıyacak.

FACE ID VE ANİMOJİ EKLENECEK

Log.com.tr'nin haberine göre telefonların ön kamerası saniyede 30 kare 1080p video kaydına izin verecek. Apple'ın yeni A11 Fusion işlemcisinin 4+2 çekirdekli olacağı; bu çekirdeklerden ikisinin performans, dördünün ise düşük enerji tüketimli olacağı belirtiliyor. Yıllardır kullanılan parmak izi sensörü teknolojisi Touch ID'nin de yeni modelle birlikte kaldırılacağı bunun yerine yüz tanıma sisteminin (Face ID) ekleneceği ifade ediliyor. Telefonda 3D teknolojisi ile kullanıcının mimiklerini taklit edebilen emojiler (Animoji) olması da beklenenler arasında.

Yüz tanıma sisteminin nasıl bir performans sergileyeceği ise teknoloji dünyası tarafından merakla bekleniyor. iPhone X'in bununla birlikte kablosuz şarj teknolojisine de destek vereceği dile getiriliyor. Apple'ın bunun için Qi standardından yararlanacağı ve üçüncü parti aksesuarlara da destek vereceği söyleniyor. Yeni modellerin tanıtımı yarın akşam Türkiye saati ile 20:00'da başlayacak.

iPhone X details revealed in leak ahead of #Apple's new device launch on Tuesday https://t.co/9ERULatb5X — Sky News (@SkyNews) 11 Eylül 2017

‘DAHA ÖNCE BU KADAR SÜRPRİZ SIZDIRILMAMIŞTI'

Apple Watch ve AirPod kulaklıklarının fotoğrafları da sızdırılanlar arasında yer aldı. Amerikalı şirketin ürünlerini yakından takip eden blog yazarı John Gruber, 'Apple tarihinde bu kadar çok sürprizin daha önce sızdırılmadığını' söyledi ve yaşanan sızıntılara twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Because they betrayed all of their teammates who worked on this stuff and wanted it to be announced first on Tuesday. Don’t be dense. — John Gruber (@gruber) 10 Eylül 2017 Verizon app briefly mentions ‘Apple Watch Series 3’ ahead of Apple event https://t.co/okhjkGziOc #Wearables #IoT pic.twitter.com/zN5gbiJlBQ — Melynda Godfrey (@IoTBigData) 11 Eylül 2017

#Apple #Airpod 2 Is In The Final Stages Of Design: Apple’s wireless headset called AirPod 2… https://t.co/ijl4DxLrSr — Ali Rao (@Ali_Ra0) 31 Temmuz 2017