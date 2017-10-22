Araçlarda cam filmi yasak mı serbest mi Otomobillerde renkli cama yasak mı geliyor

Araçlarda cam filmi yasaklandı mı sorusu yine gündeme bomba gibi düştü. Alınan son dakika bilgisine göre araçlarda cam filmi tekrar yasaklandı. Yaklaşık 6 ay önce yörürlüğe giren ancak sonra rafa kaldırılan araçlarda cam filmi taktırmak serbest mi yasak mı sorusu kafaları karıştırdı. Kimi süs, kimi güvenlik, kimisi de sağlık problemleri nedeniyle araçlarına cam filmi taktırıyordu. Ancak bu işlemi yaptıran araç sahiplerine, trafik kurallarına uygun olmadığı gereçesiyle cezai yaptırımlar uygulanacağından vatandaş konunun nasıl sonuçlananacağını merak ediyor. Nisan ayında yönetmenlikte serbest hale gelen araçların cam filmi takması hem araç sahipleri, hem cam filmi üreticileri hem de uygulamayı yapan işyerleri için bazı şartlan aranıyordu.

ÖN CAM ŞARTI

Sadece standartlara uygun olarak üretilmiş ve onaylı cam filmlerinin kullanılmasının mümkün olacağını vurgulayan Avukat Cevat Kazma, araçların ön camlarına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamayacağının altını çizdi. Yapılması halinde kesilecek ceza miktarının 189 TL olacağını ve itiraz edilemeyeceğini ifade etti.

Cam filmi üreticileri ve uygulama yapan işyerleri için de bazı şartların olduğunu belirten Cevat Kazma, "Cam filmlerinin üretiminde PVC malzeme kullanımı yasak. Ayrıca uygulama yapılırken kullanılan yapıştırıcı malzemenin akrilik esaslı olması ve uygulamanın cam panellerin iç yüzüne yapılması zorunluluğu bulunuyor." dedi.

BİR ÇOK KEZ DAVA KONUSU OLMUŞTU

Trafik polisleri ile sürücüler arasında büyük soruna neden olan, ceza kesilir, kesilmez tartışmaları bir çok kez mahkemeye de taşınıyordu. Balıkesir'de bir sürücü, aracın ön camında film olmadığı ve görüşünü engellemediği için tarafına kesilen trafik cezasına itiraz etmiş ve Yargıtay tarafından haklı bulunmuştu.

İstanbul'da da bir kadın sürücüye, cam filmi nedeniyle trafik cezası kesilmiş, kadın sürücü trafikte tacize uğradığını gerekçe göstererek cezanın iptal edilmesini sağlamıştı.



ARAÇLARDA CAM FİLMİ TEKRAR YASAKLANIYOR MU?



Türkiye’deki otomobil sahipleri son günlerde gündemi takip etmek konusunda zorluk yaşayabilir. Yaklaşık iki hafta boyunca büyük tartışmalar ışığında geçilen motorlu taşıtlar vergisine yeni bir tartışma ekleniyor. Bu seferki krizin sebebiyse cam filmi. Yaklaşık altı ay öncesinden açıklanan kararla yasal hale gelen konu bugün açıklanan yeni bir kararla tekrar yasaklandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘nın “Araçların İmal, Tadil ve Montajı” yönetmeliğinde değişikliğe gidilmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın gazetede yayınlanmasıyla birlikte araçlarda cam filmi ve renkli cam yeniden yasak kapsamına alındı.





Cam filmi kararı mahkemeye taşınıyor

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 63. maddesi esas alınarak yeniden düzenlenen kararın maddesine bakıldığında “Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır” hükmünü içerdiği görülüyor. Yapılan açıklamaların ardındansa tepkiler yüksek makamlardan da gelmeye başladı. Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Serkan Bakırtaş maddenin yanlış olduğu konusunda kararlı. Cam filmine yasak getirilmesinin mağduriyet yaratacağını ifade eden Bakırtaş konuyla ilgili yasal süreci başlatacaklarını açıkladı. Açıklamalarında, “İlgili bakanlığın 26 Ekim 2016’da yayımlanan yönetmeliğinde serbest bırakılan cam filmi, yönetmelikte belirtilen kontrol mekanizması ve teknik şartlar sağlanamadığı için bugün itibarıyla iptal edildi. Bu iptal, beraberinde pek çok mağduriyet getirecektir. Sektörden ekmek yiyen yüz binlerce insanın işsiz kalması, tüketicilerin araçlarındaki cam filmi yüzünden ceza ödemesi, insanların ciddi sağlık ve güvenlik problemiyle karşı karşıya kalması bunlardan en önemlisi. Cam filmi denilince akla siyah, aracın içini göstermeyen cam filmleri geliyor. Bunun kullanılmasına biz de karşıyız. Ancak aracın içinin rahatlıkla dışarıdan görünmesini sağlayan cam filmleri mevcut. Bu cam filmlerinin UV koruması yüzde 99 oranında. Yani sağlık açısından da güvenlik açısından da uygun. Bunlara da yasak getirilmesini anlayabilmiş değiliz.” diyerek yasağın çözüm olmayacağını ifade etti.