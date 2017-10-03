Arakan’a Kardeş Aileler

Metrekare başına düşen insan sayısının en fazla olduğu ülke olan Bangladeş’te Arakanlıların da gelmesiyle yaşam şartları giderek zorlaşıyor. Kamplar doluluk oranlarına ulaşıp, kapasitesinin üzerinde insan barındırıyor. Bu kampların çoğu, zulümden kaçarak gelenlerin kendi imkanlarıyla oluşturdu kamplar. Dünya standartlarında alt yapısı olan, elektriği, suyu olan kamplar gibi değil aksine çalı çırpı ve naylondan kendi imkanlarıyla oluşturdukları kamplar. Her savaşta, her insanlık krizinde olduğu gibi bu insanlık krizinde de yaşananların faturasını masum kadınlar ve çocuklar ödüyor. Tüm varlıklarını ve eşyalarını geride bırakarak geldikleri bu kamplarda hayatta kalma mücadelesi veriyorlar.

Arakanlı Kardeşlerimize Kardeş Aile!

Hayat standardı yüksek ve orta aileler ile yoksul, mazlum ve muhtaç aileler arasında ‘’manevi kardeşlik’’ köprüsü kurmayı hedefleyen Kardeş Aile Projesi, Yardımeli Derneği’nin bir çok ülke ve bölgede uzun süreler başarıyla uyguladığı bir proje. Kardeş Aile projesinin uygulandığı ülkelerden biri olan Bangladeş’te yaşanan krizin ardından kamplarda kardeş aile çalışmaları başlattık. Derneğimizin Bangladeş sorumlusu Mehmet Çitil, Cox’s Bazzar bölgesinde kurulmuş olan kamplarda kardeş aile çalışmalarına başlayarak ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmaya başladı. İlk etapta 220 aileye verilen bu yardımlar, kamplarda ki tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla giderek artacak.

Gıda yardımları, Su Kuyuları ve Mescitler

Uzun yıllardır faaliyet alanımız olan Bangladeş’te bir çok bölgede açılmış yüzlerce su kuyusu ve mescit bulunuyor. Bunun yanı sıra yetim öğrencilere yönelik bin kişi kapasiteli Darul Hikme Külliyesi yaşanan bu insanlık kriziyle mücadelede adeta can simidi oluyor. Kriz bölgesine en yakın yerde olan külliyemizde ki ofisimiz aracılığıyla bölgede ki insani yardım operasyonlarını yöneterek düzenli ve kontrollü olarak yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oluşturulan yeni kamplarda acil su ihtiyaçlarını gidermek için Su Kuyuları açma çalışmalarına başladık. Bölgelerde açılan mescitler de kampların ve bölge halkının ibadet ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde artırılarak yenilerinin yapılması için çalışmalar devam ediyor.