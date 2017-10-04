Muğla'da aranan 4 PKK'lı terörist ve beraberindeki 3 kişi yakalandı

Bir süredir Muğla Seydikemer bölgesinde oldukları belirlenen ve güvenlik güçleri tarafından yakalanması için takip edilen teröristlerin yakalanacağını anlayınca yardım istedikleri öğrenildi. Bölgede bulunan 4 PKK’lı terörist kendilerine yardıma gelen diğer teröristlerle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; jandarma ve polis ekiplerinin peşlerinde olduğunu fark eden PKK Terör örgütü üyesi 4 terörist yakalanacaklarını anlayınca örgütten yardım istedi. Bunun üzerine sıkıştırılan teröristleri kurtarması için bölgeye araçlı 3 terörist gönderildi. Polis ve jandarma ekipleri sabaha karşı bölgeye 2 araç ile 3 teröristin daha giriş yaptığını belirleyince özel operasyon düzenlendi. Ormanlık alanda gizlendikleri yerden sıkışmış durumdaki 4 teröristi alan 7 kişiden oluşan PKK’lı teröristleri takibe alan polis ve jandarma ekipleri Muğla-Antalya il sınırına yakın Kumluova-Karadere Kavşağın’nda teröristleri taşıyan 2 otomobili durdurup araçtaki teröristleri gözaltına aldı. Oldukça başarılı geçen operasyonda teröristler canlı bomba olma ihtimaline karşı üzerileri tamamen soyulup kelepçelenerek jandarma karakoluna götürüldü.

Burada ilk sorguları tamamlanan PKKlı 7 teröristin daha sonra Muğla’ya götürüldüğü öğrenildi. Terösitlerin sorgusuna Muğla’da devam edileceği öğrenildi.