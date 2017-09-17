Aranan FETÖ şüphelisi Osmaniye'de yol kontrolünde yakalandı
Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.
- AA
Düziçi ilçesinde uygulama yapan jandarma ekipleri, durdurdukları bir araçtaki T.T.C'nin (23), Osmaniye 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY)" suçundan arandığını fark etti.
Gözaltına alınan şüpheli, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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