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Aranan FETÖ şüphelisi Osmaniye'de yol kontrolünde yakalandı

Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

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Düziçi ilçesinde uygulama yapan jandarma ekipleri, durdurdukları bir araçtaki T.T.C'nin (23), Osmaniye 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY)" suçundan arandığını fark etti.

Gözaltına alınan şüpheli, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

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