Aranan FETÖ şüphelisi Osmaniye'de yol kontrolünde yakalandı

Düziçi ilçesinde uygulama yapan jandarma ekipleri, durdurdukları bir araçtaki T.T.C'nin (23), Osmaniye 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY)" suçundan arandığını fark etti.

Gözaltına alınan şüpheli, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.