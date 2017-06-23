Ardahan'da "ByLock" kullandığını itiraf eden polis memuruna 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi
Ardahan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin devam eden yargılamalardan ilk karar çıktı. FETÖ/PDY kapsamında yargılanan ve 'ByLock' kullandığını itiraf eden polis memuru M.K, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldı.
- AA
Ardahan Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ali Turgutalp imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, kararın Ardahan'da ilk olduğu belirtildi.
Açıklamada, "FETÖ/PDY kapsamında Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan kovuşturmalarda, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan M.K. isimli şahıs hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanması neticesinde 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
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