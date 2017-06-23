Ardahan Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ali Turgutalp imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, kararın Ardahan'da ilk olduğu belirtildi.

Açıklamada, "FETÖ/PDY kapsamında Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan kovuşturmalarda, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan M.K. isimli şahıs hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanması neticesinde 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.