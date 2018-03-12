Ardahan'dan PÖH'ler Afrin'e uğurlandı

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, PÖH'leri uğurlama törenine Vali Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Özel Harekat polisleri ve aileleri katıldı.

Uğurlama töreninde, şehitler için Kuran'ı Kerim okundu ve dua edildi.

Vali Bilmez, yaptığı konuşmada, "Memleketimizin bekası, sınırlarımızın güvenliği uğrunda yürüteceğiniz görevde sizlere başarılar diliyorum. Allah sizleri korusun, dualarımız sizinle." ifadelerini kullandı.