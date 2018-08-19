20 Ağustos Arefe Günü bankalar ptt ve kargo açık mı eczaneler hastaneler saat kaça kadar açık

Arefe günü bankalar noter kargo ptt açık mı Pazartesi Arefe Günü eczaneler hastane açık mı kaça kadar açık? Vatandaşlar Google üzerinden sıklıkla ‘’Arefe günü bankalar, eczaneler, PTT açık mı? 20 Ağustos Pazartesi bnakalar saat kaça kadar açık?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Bayrama kısa bir süre kala herkes banka, hastane, kargo ve ptt Arefe Günü açık mı değil mi merak ediyor. Bilindiği üzere Arefe günü idari tatil ilan edildi ve birçok kurum çalışmayacak bazıları ise öğlene kadar hizmet verecek. 20 Ağustos Pazartesi günü vatandaşlar bankacılık işlemlerini 12:30'a kadar gerçekleştirebilecekler. Arefe Günü olması nedeniyle banakalar öğlene kadar hizmet verecek. Bu durum PTT için de geçerli. 20 Ağustos Pazartesi günü PTT'de aynı saate kadar hizmet verecek. Kurban Bayramı'nın Bayram tatilinin resmi tatil olması sebebiyle devlet bankaları kapalı olacak.Diğer resmi kurumlarda olduğu gibi devlet hastaneleri de Arefe Günü öğlen saatlerine kadar işlemlerini devam ettirecek. Saat 12:30’dan itibaren kapatılan hastaneler bir sonraki pazartesi gününe kadar işlem yapmayacak. İşlemlerin başladığı haftada 30 Ağustos 2018 Perşembe gününün de resmi tatil olması nedeniyle o gün de işlem yapılamayacak. Fakat hastanelerin acil servisleri bayram boyunca açık olacak.

PTT AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim KalınKurban Bayramı’nın 9 gün tatil ilan edildiğini açıkladı. PTT günü olan 20 Ağustos günü ise çalışanlar idari izinli sayılacak. Ancak bu durum PTT için geçerli olmayacak. İdari izin olmasından dolayı PTT 20 Ağustos Pazartesi günü (Arefe günü) yarım gün çalışacak. 21-22-23-24 Ağustos günlerinde ise tatil olacak.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü idari tatil ilan edildiği için sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Konu hakkında İstanbul Eczacı Odası’nın yaptığı açıklama şu şekilde;

31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 20 Ağustos 2018 arife günü idari tatil ilan edilmiştir. “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik”in 34. maddesi “Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.” şeklindedir.

Buna göre;

20 Ağustos Pazartesi günü sadece nöbetçi eczanelerimiz hizmet verecek, diğer eczanelerimiz kapalı olacaktır.

Afere günü kargo şirketleri çalışıyor mu? Bayramda kargolar açık mı?

KARGO ŞİRKETLERİNİN BAYRAM TATİLİ DUYURUSU

Yurtiçi Kargo: 20 Ağustos arefe günü, 21-22-23-24 Ağustos Kurban Bayramı süresince ve 25 Ağustos Cumartesi günü de dahil olmak üzere tüm şube ve acentelerimiz kapalı olup; kargo alım ve teslimatlarına 27 Ağustos tarihi itibariyle başlanacaktır.

Aras Kargo: 20 Ağustos Arefe günü, şubelerimiz/acentelerimiz saat 15.00'a kadar hizmet verecek olup, gönderilerinizi saat 13.00'a kadar şubelerimize teslim edebilirsiniz. 21-26 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı nedeniyle hizmet veremeyeceğiz.

MNG Kargo: Arife günü, Kurban Bayramı (21-22-23-24 Ağustos) ve 25 Ağustos Cumartesi günü tüm şubelerimiz kapalı olacaktır. 27 Ağustos Pazartesi günü 08.30 itibariyle hizmetimize başlayacağımızı önemle sizlere duyururuz.

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Ağustos cuma günü başlayacak idari izinler nedeniyle bankalar kapalı olacak. Tüm resmi ve özel bankalar ile PTT şubeleri 27 Ağustos Pazartesi yeniden hizmet vermeye başlayacak.

AREFE GÜNÜ KAPALI MI?

Kurban Bayramının gelmesi ile birlikte vatandaşlar arefe günü devlet daireleri açık olacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Bayram tatilinin resmi tatil olması sebebiyle bankalar, PTT, vergi daireleri, noterler kapalı olacak.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası ve kam bankaları mesai saatleri tıpkı PTT ve diğer devlet bankalarında olduğu gibi sabah açılış saati 09:00­12:30 / 13:30­17:30 saatleri arasında.

BANKALARIN ÇALIŞMA GÜNLERİ: Bankalar hafta sonu açık mı sorusu binlerce kişinin gündeminde. Bankalar bazı durumlar harici hafta içleri çalışmaktadırlar. Bankalar hafta sonları kapalıdır. Bunun yanında resmi tatil günlerinde de kapalıdırlar. Saati : saat 17:30’da kapanıyor.

DEVLET BANKALARI HANGİLERİ?

Toplam 4 adet banka devlet bankası statüsündedir.

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

İller Bankası

Vakıfbank

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ:

Vakıfbank Çalışma Saatleri

Vakıfbank Kaçta Açılıyor : Vakıfbank 09:30’da açılıyor.

Vakıfbank Öğle Tatili Saatleri : Vakıfbank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Vakıfbank Kapanış Saati : Vakıfbank saat 17:30’da kapanıyor.

Akbank Çalışma Saatleri

Akbank Kaçta Açılıyor : Akbank 09:00’da açılıyor.

Akbank Öğle Tatili Saatleri : Akbank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Akbank Saat Kaçta Kapanıyor : Akbank saat 17:30’da kapanmaktadır.

Garanti Bankası Çalışma Saatleri

Garanti Bankası Saat Kaçta Açılıyor : Garanti Bankası 09:00’da açılıyor.

Garanti Bankası Öğle Tatili Saatleri : Garanti Bankası öğle tatili bulunmamaktadır.

Garanti Bankası Kapanış Saati : Garanti Bankası saat 17:00’da kapanıyor.

Halk Bankası Çalışma Saatleri

Halk Bankası Açılış Saati : Halk Bankası 09:00’da açılıyor.

Halk Bankası Öğle Tatili Saatleri : Halk Bankası öğle arası tatili saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Halk Bankası Kaçta Kapanıyor: Halk Bankası saat 17:00’da kapanıyor.

Ziraat Bankası Çalışma Saatleri

Ziraat Bankası Kaçta Açılıyor : Ziraat Bankası 09:00’da açılıyor.

Ziraat Bankası Öğle Tatili Ne Zaman: Ziraat Bankası öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Ziraat Bankası Kapanış Saati : Ziraat Bankası saat 17:30’da kapanıyor.

Türkiye İş Bankası Çalışma Saatleri

İş Bankası Kaçta Açılıyor : İş Bankası 09:00’da açılıyor.

İş Bankası Öğle Tatili Saatleri : İş Bankası öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

İş Bankası Kapanış Saati : İş Bankası saat 17:30’da kapanıyor.

İş Bankası bazı şubelerinde farklı mesai saatleri ile çalışmaktadır. Aşağıda yer alan listede İş Bankası’nın farklı mesai saati uygulamakta olduğu şubeler bulunmaktadır.

İş Bankası Nautilus AVM İstanbul: 10:00 – 18:30

İş Bankası Viaport AVM İstanbul: 10:00 – 18:30

İş Bankası İ.T.Ü. Ayazağa İstanbul: 08:30 – 17:00

İş Bankası İstanbul Adalet Sarayı: 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:30

İş Bankası Cevahir Alışveriş Merkezi İstanbul: 10:00 – 19:30

İş Bankası Sabiha Gökçen Havalimanı İstanbul: 08:00 – 18:30

İş Bankası Kanyon AVM İstanbul: 10:00 – 18:30

İş Bankası Atatürk Havalimanı İstanbul: 00:00 – 23:59

İş Bankası Borsa İstanbul: 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:30

Finansbank Mesai Saatleri

Finansbank Sabah Kaçta Açılıyor : Finansbank 09:00’da açılıyor.

Finansbank Öğle Tatili Saatleri : Finansbank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Finansbank Kapanış Saati : Finansbank saat 17:30’da kapanıyor.

HSBC Çalışma Saatleri

HSBC Sabah Açılış Saati : HSBC 09:00’da açılıyor.

HSBC Öğle Tatili Saat Kaçta: HSBC öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

HSBC Saat Kaçta Kapanıyor : HSBC saat 17:30’da kapanıyor.

Yapı Kredi Bankası Çalışma Saatleri

Yapı Kredi Bankası Kaçta Açılıyor : Yapı Kredi Bankası 09:00’da açılıyor.

Yapı Kredi Bankası Öğle Tatili Saatleri : Yapı Kredi Bankası öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Yapı Kredi Bankası Kapanış Saati : Yapı Kredi Bankası saat 17:30’da kapanıyor.

İNG Bank Çalışma Saatleri

İNG Bank Sabah Açılış Saati : İNG Bank 09:00’da açılıyor.

İNG Bank Öğle Tatili Saat Kaçta: İNG Bank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

İNG Bank Saat Kaçta Kapanıyor : İNG Bank saat 17:30’da kapanıyor.

Albaraka Türk Çalışma Saatleri

Albaraka Türk Kaçta Açılıyor : Albaraka Türk 09:00’da açılıyor.

Albaraka Türk Öğle Tatili Saatleri : Albaraka Türk öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Albaraka Türk Kapanış Saati : Albaraka Türk saat 17:00’da kapanıyor.

Şekerbank Çalışma Saatleri

Şekerbank Kaçta Açılıyor : Şekerbank 09:00’da açılıyor.

Şekerbank Öğle Tatili Saatleri : Şekerbank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Şekerbank Kapanış Saati : Şekerbank saat 17:30’da kapanıyor.

Odeabank Çalışma Saatleri

Odeabank Kaçta Açılıyor : Odeabank 09:00’da açılıyor.

Odeabank Öğle Tatili Saatleri : Odeabank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Odeabank Kapanış Saati : Odeabank saat 17:00’da kapanıyor.

TEB Çalışma Saatleri

TEB Kaçta Açılıyor : TEB 09:00’da açılıyor.

TEB Öğle Tatili Saatleri : TEB öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

TEB Kapanış Saati : TEB saat 17:30’da kapanıyor.

Tekstil Bank Çalışma Saatleri

Tekstil Bank Kaçta Açılıyor : Tekstil Bank 09:00’da açılıyor.

Tekstil Bank Öğle Tatili Saatleri : Tekstil Bank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Tekstil Bank Kapanış Saati : Tekstil Bank saat 17:30’da kapanıyor.

T-Bank Çalışma Saatleri

T-Bank Kaçta Açılıyor : 09:00’da açılıyor.

T-Bank Öğle Tatili Saatleri : öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

T-Bank Kapanış Saati : saat 17:30’da kapanıyor.

Citibank Çalışma Saatleri

Citibank Kaçta Açılıyor : Citibank 09:00’da açılıyor.

Citibank Öğle Tatili Saatleri : Citibank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Citibank Kapanış Saati : Citibank saat 17:30’da kapanıyor.

Bunların yanında gümrük kapılarında, sınır kapılarında şubesi bulunan bankalar bulunmaktadır. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank gibi bu bankalar için çalışma saatleri yine yukarıda belirttiğimiz listede yer alan mesai saatleri içerisindedir. Gümrüklerde bulunan bankaların açılış saatleri, öğle tatili zamanları ve kapanış saatleri listede yer alan saatlerdir.

2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos'ta başlayacak. Bayramın son günü ise 24 Ağustos'a denk gelecek. 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurlar için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

KURBAN BAYRAMI YOLLAR VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 18 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak, 27 Ağustos Pazartesi saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında, 21 Ağustos Salı günü saat 00.00'dan başlayarak, 24 Ağustos Cuma günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

KURBAN BAYRAMININ ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte “yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça'da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir. Kur'an'da Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık'ta İsâ'nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba'nın oğlu İsâ'yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır.

Kur'an'da Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık'ta İsâ'nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba'nın oğlu İsâ'yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır. İslâm'da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur'an'da, Hz. Peygamber'in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.

AREFE NEDİR?

Lügatte “tanıma” manasına gelir. Başka günlere ve Ramazan bayramından önceki güne Arefe denmez. Müslümanlığın beş şartından birisi de hali vakti yerinde olan zenginlerin hacca gitmesidir. Haccın şartlarından biri ise; Arefe günü Arafat’ın Vadiy-i Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde, öğle ve ikindi namazlarından sonra vakfeye durmaktır. Bu ibadet bir Gün önce olursa, hac kabul olmaz. O bakımdan haccın kabulü, Arefe gününün doğru olmasına bağlıdır. Arabi aylar gökteki hilalin görülmesi ile başlar. Hilalin görülmesi hesap ile anlaşılan Gün veya bir sonraki gündür. Hiçbir zaman bir önceki gün değildir.

Arefe, İslam dininin kıymet verdiği günlerdendir. Bu hususlarda Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki:

Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü tealänın kıymet verdiği bir gündür.

Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem’den azad olur.

Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır.

Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.