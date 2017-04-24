Arı sokunca kaza yaptı
Kocaeli'nde Ramazan Metin arının sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Sürücü hafif yaralandı.
- DHA
KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde Ramazan Metin arının sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille aydınlatma direğine çarptı. Hafif yaralanan Ramazan Metin tedavi altına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Gölcük Şirinköy Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Metin, arının sokması sonucu 34 JA 2075 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği devrilirken, kazayı görenler 112 Acil'den yardım istedi. Hafif yaralanan Ramazan Metin 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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