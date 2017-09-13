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Arıların saldırısına uğrayan arıcı hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde arıların saldırısına uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

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İlçenin İmamoğlu Köyü Boztepe Mahallesi'nde arıcılıkla uğraşan Feti Yetkin (46), çam ağacında bulunan bal peteğini almaya çalıştığı sırada arıların saldırısına uğradı. 

Çok sayıda arının soktuğu Yetkin, olay yerinde hayatını kaybetti. Yetkin'in cenazesi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Öte yandan Yetkin'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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