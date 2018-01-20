İstanbul Arnavutköy'de DEAŞ operasyonu
Arnavutköy'de terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı
- AA
Arnavutköy'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞmensubu olduğu önü sürülen şüphelinin kaldığı Boğazköy İstiklal Mahallesi Gülsema Sokak'taki eve operasyon yapıldı.
Özel Harekat polislerinin zırhlı araçlarla destek verdiği operasyonda, koçbaşı kullanılarak girilen evde şüpheli gözaltına alınırken ikamette arama yapıldı.
Şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.
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