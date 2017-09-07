Artvin'e kar yağdı

Havanın soğuması ile birlikte kentte yüksek kesimlerdeki dağlarının eteklerine sonbahar mevsiminin ilk ayında kar yağdı. Kar, Bilbilan yaylası ile Hopa´nın Yığılı köyünün yüksek kesimlerinde görüldü. Eylül ayında kar yağdığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi, cep telefonu ile kayda aldıkları görüntüleri sosyal medyada paylaştı.