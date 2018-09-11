Aselsan çalışanı FETÖ şüphelisi askerlerin imamı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Bürosunca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla sabit kontörlü hat veya ankesörlü telefonu kullanan ve alınan itirafçı beyanlar ile yapılan teşhisler doğrultusunda İstanbul merkezli 9 ilde dün düzenlenen operasyona ilişkin detaylı bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 71 şüpheliden, 21'nin meslekten ihraç edildiği, 23'nün açığa alındığı, 5'nin askeri öğrenci olduğu, 5'nin istifa/emekli edildiği, 5'nin de nakil yaptırdığı, diğerlerinin ise halen görevde bulunduğu tespit edildi. Bu 71 şüphelinin, 11'i albay, 3'ü yarbay, 8'i binbaşı, 12'si yüzbaşı, 10'nu üsteğmen, 8'i teğmen, 14'ünü astsubay, 5'inin askeri öğrenci rütbesinde olduğu belirtildi.

Bu şüphelilerin haricinde, yine haklarında gözaltı kararı verilen ve örgüt içerisinde yer alan askerlerden sorumlu olduğu değerlendirilen 18 ''mahrem imamdan" birinin Aselsan'da tekniker olarak çalıştığı, ikisinin öğretim görevlisi olduğu, diğer bir kişinin ise ihraç edilen BTK personeli olduğu öğrenildi. Şüpheliler arasında öğretmen, doktor, eczacı, avukat, mühendis ve müezzin de bulunuyor.

Soruşturmada, şu aşamaya kadar 10'u sivil ''mahrem imam'' 65 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri başladı. Diğer 24 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

- FETÖ şüphelisi askerin evinde Bylock kullanıcısı yakalandı

Soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan bir albayın evinde 35 bin avro ve 25 bin dolar ele geçirilirken, yine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen bir binbaşının evinde ise ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen bir şüpheli yakalandı.

Operasyon sırasında, meslekten ihraç edilen albay E.G'nin, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kaçarken gözaltına alındığı, bu sırada telefonuna uzaktan erişimle müdahale edildiği, söz konusu albayın telefonunda örgütün muhaberat amacıyla kullandığı FALCON kriptografik haberleşme programı bulunduğu belirtildi.