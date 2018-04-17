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ASELSAN'da genel müdür değişikliği

ASELSAN, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ün, bu görevinin yanında genel müdür olarak atanmasına karar verildiği duyuruldu.

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ASELSAN, şirketin Genel Müdürü Faik Eken'in 27 Nisan 2018 tarihinde emekliye ayrılacak olması nedeniyle, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ün, bu görevinin yanında söz konusu tarihten itibaren genel müdür olarak atanmasına karar verildiğini duyurdu.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugün yapılan toplantısında, şirketin Genel Müdürü Faik Eken'in 27 Nisan 2018 tarihinde emekliye ayrılacak olması nedeniyle, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ün, yönetim kurulu başkanlığı görevinin yanında söz konusu tarihten itibaren genel müdür olarak atanmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Prof. Dr. Haluk Görgün lisans ve yüksek lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden, doktora derecesini ise New York ABD'de Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nden 2003 yılında almıştır. 2013 Yılında Türkiye Bilimler Akademisi Asoşiye üyesi olarak seçilmiş olup Kasım 2014 tarihinden bu yana Gebze Teknik Üniversitesi'nde Rektörlük görevini sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

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