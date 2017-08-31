ASELSAN’da kritik projelerin başında görev yapan FETÖ'cü mühendis: FETÖ’cü değil masonum!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün ASELSAN yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 1998’den bu yana elektrik-elektronik mühendisi olarak kurumda çalıştığı belirlenen Hüseyin Yılmaz hakkında dava açtı. Savcılık, yapılan incelemede ByLock kullandığı anlaşılan ancak buna rağmen FETÖ üyesi olmadığını iddia eden Yılmaz’ın 10 yıl hapsini istedi.

KRİTİK PROJELERİN BAŞINDAYDI

Altay Tankı projesinde, M-60T modernizasyon projesinde yönetici olarak çalıştığı belirlenen Yılmaz’ın, 18 Ağustos 2014’te örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u telefonuna yüklediği tespit edildi. Gözaltına alınan Yılmaz, emniyetteki ifadesinde, FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını, ByLock’u telefonuna yüklemediğini ve kullanmadığını ileri sürerek, “ByLock’u 15 Temmuz sonrası medyadan duydum. Cep telefonumu çok sık kullanmıyorum. Ayrıca ben cep telefonumda herhangi bir giriş şifresi kullanmam, dolayısıyla cep telefonumu alan bir kişi cep telefonumu kullanabilir. ByLock programının bu şekilde yüklenmiş olabileceğini düşünmekteyim” iddiasında bulundu.

SAVCILIKTA İTİRAF ETTİ

Yılmaz, savcılık huzurunda ise emniyette çekindiği için bazı hususları söyleyemediğini ileri sürerek ByLock kullandığını kabul etti. Söz konusu programı aynı kurumda çalıştığı Musa Aykut C.’nin yüklediğini söyleyen Yılmaz, “ByLock programı üzerinden günlük konuşmalar şeklinde mesajlaşmalarım oldu. Ancak örgütle ilgili olarak herhangi bir yazışma yapmadım. Bana örgütten herhangi bir talimat, bilgi veya emir gelmedi” diye savunma yaptı.

BAHANEYE BAK!

FETÖ soruşturmaları kapsamında en önemli delillerden birisi olan ByLock’u kullandığını kabul eden Yılmaz, örgüt üyesi olmadığını, mason olduğunu ileri sürerek kıvırmaya çalıştı. Yılmaz, “Şunu da ayrıca belirtmek istiyorum ki ben Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’ne 2015 yılı Şubat ayında kabul edildim, yani ben masonum. Ben ByLock programının masonik iletişim veya bilgilendirmeler için ya da makale gibi paylaşımlar için kullanıldığını duymuştum. Bu amaçla ByLock programının varlığından rahatsız olmadım. Mason arkadaşlarımla Whatsapp veya e-mail üzerinden iletişim kuruyordum. ByLock programı üzerinden ise bazı arkadaşlarımla görüşme yapıyordum. FETÖ mensubu değilim. Ben bilim adamıyım. Taassup içerisinde bulunan yapı veya örgütlerle herhangi bir bağım bulunmamaktadır” iddiasında bulundu.

FETÖ’cü Hüseyin Yılmaz, Altay Milli Muharebe Ana Tankı projesinde, M-60T tanklarına yapılan modernizasyon projesinde yönetici olarak çalıştı. (Yeni Şafak)