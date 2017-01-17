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Aşırı soğuktan 2 metrelik buz oluştu

Kars’ta aşırı soğuk nedeniyle hayat olumsuz yönde etkilenirken gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derece ölçüldü.

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Kars kent merkezinde Sibirya soğukları etkili olmaya devam ediyor. Kentte gece en düşük hava sıcaklığı eksi 25 derece olurken, sabah saatlerinde termometreler eksi 20’yi gösterdi. Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta ilginç görüntüler de çıktı. İstasyon Mahallesinde 5 katlı bir apartmanın doğalgaz kombi borularından damlayan sudan yaklaşık 2 metrelik buz dikit oluştu. 
 
Kentte soğuk ve kırağıdan dolayı ağaçlar da beyaz örtüye büründü. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif eseceği öngörülüyor. Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının Erzincan'da 3, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı'da eksi 5, Ardahan'da ise eksi 8 derece olması bekleniyor.
 
Kar kalınlıkları Ağrı'da 47, Erzurum'da 28, Kars'ta 17, Ardahan'da 15, Iğdır'da 8 santimetre ölçüldü. Yetkililer, bölge genelinde özellikle sabah ve gece beklenen kuvvetli buzlanma, don, yer yer sis ve pusa karşı vatandaşları tedbirli davranmaları konusunda uyardı.
 
Öte yandan, bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 25, Erzurum ve Ağrı'da 20, Iğdır'da 13 ve Erzincan'da 6 derece ölçüldü.
 

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