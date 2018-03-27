'Askeri Casusluk' mağduru albaya tazminat

İzmir'deki Askeri Casusluk davasında beraatine karar verilen Albay Tamer Nalbant'a 100 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle ödenmesi kararlaştırıldı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya davacı Tamer Nalbant ile avukatı Özgür Çelik katıldı.

İddia makamı bir önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrarlayarak davacının 2 Temmuz 2012 tarihinde gözaltına alındığını, 4 Temmuz 2012'de tutuklandığını, 23 Ocak 2014 yılında tahliye edildiğini ve yapılan yargılama sonucunda beraat ettiğini bildirerek maddi ve manevi zararının giderilmesini talep etme hakkı bulunduğunu, geç rütbe alması ve avukatlık ücreti ödemesi nedeniyle maddi zararının oluştuğunu aktardı ve davanın maddi ve manevi zarar yönünden kabulüne karar verilmesini istedi.

Davacı Nalbant, haksız olarak tutuklandığında eşinin İzmir'de iyi bir firmada Ar-Ge müdürlüğü yaptığını, tutuklanması nedeniyle eşinin işten çıkartıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"O tarihte 48 yaşında olduğu için iş de bulamadı. Bu geçen sürede maddi durumumuz şiddetle geriye gitti. Kızım o yıl üniversite sınavına girmişti. Onun durumu etkilendi. Maddi manevi bütün durumumuz etkilendi, bu süreç içerisinde Oyak'taki birikimimi harcadım. Maddi durumumuzun bozulması nedeniyle 2018 yılının şubat ayında emekliliğimi istedim çünkü buradan alacağım para ile borçlarımı ödeyecektim. Ben tutuklu olduğum dönemde anaokuluna giden 6 yaşındaki oğlum serbest resim dersinde Şirinyer Askeri Cezaevi'nin görüşme alanını resmetmiş, bunu görmenizi isterim. Resmi mahkemeye sunuyorum."

Nalbant'ın avukatı Özgür Çelik, müvekkilinin 18 ay tutukluluğu olduğunu müvekkillerin bu dava nedeniyle çok kötü lanse edildiğini belirterek, mahkemenin vicdanı rahatlatacak bir karar vermesini talep ettiklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti, terfi kaybından doğan zararların idari yargıya tazminat davası açılmak suretiyle talep edilmesi gerektiğini bildirerek maddi tazminat taleplerinin reddine, Askeri Casusluk davasının hak ihlallerine neden olduğu ve davacıya atılı suçların asker kişinin onur kıran ve kamuoyunda küçük düşüren haksız isnatlar yarattığı gerekçesiyle davacının acı ve ızdırabını karşılamak amacıyla şahsi ve sosyal durumu, gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği 571 günü nazara alarak 100 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle ödenmesine karar verdi.

Olay

"Gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar maili üzerine başlatılan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkililer, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlanmış, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi 2016 yılının şubat ayında tüm sanıkların beraatine karar vermişti.

Albay Tamer Nalbant beraat ettiği Askeri Casusluk davasında haksız yere hapis yatması nedeniyle Ocak 2017'de Hazine aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açmıştı.