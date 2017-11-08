Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Atalay Filiz davasında sona gelindi

Tuzla'da öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürüp parasını çaldığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Atalay Filiz'in davası karara kaldı. Mahkeme başkanı heyetin değiştiğini belirterek gelecek celse karar vermek üzere duruşmayı erteledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Atalay Filiz, Fatma Kayıkçı'nın oğlu Muhammed Kayıkçı, eşi, Gani Kayıkçı ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Mahkeme Başkanı heyet değişikliği olduğunu belirtti. Değişiklik nedeniyle bu celse karar veremeyeceklerini söyleyen Mahkeme Başkanı, başka bir eksiklik çıkmaması halinde gelecek celse karar vermek üzere dosyayı incelemeye alacaklarını anlattı.
 
KARAR İÇİN ERTELEME
 
Duruşmada Cumhuriyet Savcısı geçen celse Filiz'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "nitelikli hırsızlık" suçundan ise beraatını talep ettiği mütalaasını tekrar etti. Tutuklu sanık Atalay Filiz ise savunmasını bir sonraki oturumda yapacağını söyledi. Mahkeme, heyeti karar vermek üzere duruşmayı 1 Aralık tarihine erteledi. (Habertürk)
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Patlamanın yaşandığı boya fabrikası havadan görüntülendi

Patlamanın yaşandığı boya fabrikası havadan görüntülendi

2600 yılında Dünya yok olabilir

2600 yılında Dünya yok olabilir

Geçmişten çarpıcı kareler

Geçmişten çarpıcı kareler

Dünyanın kaderi Giza’daki Büyük Sfenks'te mi gizli?

Dünyanın kaderi Giza’daki Büyük Sfenks'te mi gizli?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA