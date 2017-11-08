Atalay Filiz davasında sona gelindi

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Atalay Filiz, Fatma Kayıkçı'nın oğlu Muhammed Kayıkçı, eşi, Gani Kayıkçı ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Mahkeme Başkanı heyet değişikliği olduğunu belirtti. Değişiklik nedeniyle bu celse karar veremeyeceklerini söyleyen Mahkeme Başkanı, başka bir eksiklik çıkmaması halinde gelecek celse karar vermek üzere dosyayı incelemeye alacaklarını anlattı.

KARAR İÇİN ERTELEME

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı geçen celse Filiz'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "nitelikli hırsızlık" suçundan ise beraatını talep ettiği mütalaasını tekrar etti. Tutuklu sanık Atalay Filiz ise savunmasını bir sonraki oturumda yapacağını söyledi. Mahkeme, heyeti karar vermek üzere duruşmayı 1 Aralık tarihine erteledi. (Habertürk)