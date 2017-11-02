Ataşehir'de korkutan yangın

Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi Hicazkar Sokak üzerinde bulunan dört katlı bir apartmanın çatısından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Daha sonra gelen itfaiye ekipleri, yan taraftaki binalara da sirayet eden yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.