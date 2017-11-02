Ataşehir'de korkutan yangın
Ataşehir'de bir apartmanın çatı katında çıkan ve çevredeki binalara da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- AA
Örnek Mahallesi Libadiye Caddesi Hicazkar Sokak üzerinde bulunan dört katlı bir apartmanın çatısından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Daha sonra gelen itfaiye ekipleri, yan taraftaki binalara da sirayet eden yangına müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
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