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Ataşehir'de plazadaki yangın söndürüldü

Ataşehir'de 10 katlı plazada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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Alınan bilgiye göre, Küçükbakkalköy Işıklar Caddesi'ndeki plazada, tadilat sırasında yangın çıktı.
 
Binanın dış cephesinin büyük bölümünün alev aldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
 
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın dolayısıyla binada büyük hasar oluştu.
 
Üst katlarda yapılan tadilat sırasında kaynak makinesinden kıvılcım sıçraması sonucu başladığı öne sürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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