Atatürk Havaalanı'nda uçuşlar 18'e kadar durduruldu
Atatürk Havaalanı'nda uçuşlar 18'e kadar durduruldu
- AA
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.00'e kadar, Atatürk Havalimanından seferleri durdurduklarını bildirdi.
Ekşi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanında aşırı kar yağışı ve düşük görüş şartları sebebiyle saat 18.00'e kadar uçak seferlerini kurallar gereği geçici olarak durdurduklarını, görüş şartlarının düzelmesi durumunda, seferlerin havalimanının kapasitesi çerçevesinde yapılmaya çalışılacağını kaydetti.
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