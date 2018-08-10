Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı Çatayev'e destek verdiği iddiasıyla bir Gürcü vatandaşı daha tutuklandı

Gürcistan Güvenlik İdaresi Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Nino Giorgibiani, düzenlediği basın toplantısında, güvenlik güçleri tarafından 9 Ağustos'ta Batum kentinde 1997 doğumlu Gürcü Ruslan Şavadze'nin yabancı terör örgütüne katılma suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Şavadze'nin, 27 Ekim 2017 tarihinde Çatayev ve diğer suç ortaklarıyla beraber Türkiye'den Gürcistan'a yasa dışı olarak girdiklerini kaydeden Giorgobiani, daha önce 2016'da Şevadze'nin Gürcistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den ise Suriye'ye yasa dışı yollarıyla giriş yaptığını ifade etti.

Çatayev'in, Şavadze ve diğer suç ortaklarıyla Tiflis'te kiralanmış bir evde bir süre kaldıklarını belirten Giorgobiani, Gürcistan güvenlik güçleri tarafından teröristlere karşı 21 Kasım'daki operasyonu başlatmadan birkaç saat önce Şavadze'nin kaldıkları evden ayrılıp saklandığını da söyledi.

Teröristlere destek vermek, terör örgütüne üye olmakla suçlanan Şavadze'ye Tiflis Şehir Mahkemesi tarafından 28 Temmuz 2018'de 13 yıl gıyabi hapis cezası verildiğini belirten Giorgobiani, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Çatayev operasyonda ölü ele geçirilmişti

Tiflis'te 21 Kasım 2017'de, yaklaşık 22 saat süren terör operasyonunda ölü ele geçirilen üç teröristin arasında Çeçen uyruklu, Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen "Tek Kol" lakaplı Ahmet Çatayev'in operasyon sırasında intihar ettiği belirtilmişti.