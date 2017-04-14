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Atatürk Havalimanı'na drone savar alındı

Atatürk Havalimanı uçuş güzergahında zaman zaman uçurulan drone'larla mücadele için dronesavar alındı. Dronesavar üzerinde bulunan anten ile elektromanyetik dalgalar göndererek drone'ları indiriyor.

  • İHA
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  Uçuş trafiğini etkileyen drone'larla mücadele etmek için Atatürk Havalimanına dronesavar alındı. Yapısal özellikleri sayesinde drone'ların tabanca veya tüfek ile vurulması zor. Bunun içinde bazı yerlerde dronevasarlar kullanılmaya başlanırken drone'a müdahale, elektromanyetik saldırı ile yapılıyor. Drone'larla mücadele için Atatürk Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığı'na da bir dronesavar alındı. Cihaz uçaklara zararı olup olmadığı testten geçtikten sonra kullanılacak.

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