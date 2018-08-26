Atatürk Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini Türkiye ve şehir dışında geçiren İstanbulluların dönüş yolculuğu, Atatürk Havalimanı'nda zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.

İstanbul dışına çıkan tatilcilerin havayolu ile İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelmeleri bugün de devam etti.

Tatilin son gününde kente dönen yolcular nedeniyle İç Hatlar ve Dış Hatlar geliş terminallerinde aralıklarla yoğunluk yaşandı. Tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönmeleri nedeniyle Dış Hatlar Gidiş Terminali'nin bilet kontuarlarında ve pasaport bölümünde de kısa süreli kuyruklar oluştu. Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde yoğunluk yaşanmaması için polisler pasaport kontrolündeki bütün kontuarları açık tutuyor.

Tatili memleketi Ordu'da geçiren Abdülhakim Gül, güzel bir bayram tatilinin ardından İstanbul'a döndüğünü söyledi. Kurban Bayramı'nı memleketinde ailesiyle geçirdiği belirten Gül, "Dolu dolu bir tatil yaptık. Memleketimizdeydik. Sılayırahim yaptık. Karadeniz'in tüm kentleri doluydu. Kriz falan yok memlekette. Her yer alabildiğine kalabalık. İstanbul'a dönüşte bir sıkıntı yaşamadık. Millet erken dönünce yoğunluk pek olmadı. Tatil uzun olunca vatandaş rahat davrandı." diye konuştu.

Tatilini Antalya'da geçiren Mehmet Ali Özsoy da güzel bir tatil geçirdiklerini kaydetti.

Bayramın ilk gününün ardından tatile çıktıklarını anlatan Özsöy, "5 günlük bir tatil yaptık. İyi geçti. Yoğunluğa kalmayalım diye vatandaş erkenden dönünce biz de bir sıkıntı yaşamadık." dedi.

İhsan Özsoy de güzel bir tatil geçirdiklerini ve eğlendiklerini belirti. İstanbul dönüşünde kısa süreli yoğunluk yaşadıklarına dikkati çeken Özsoy, "O da sıkıntıya neden olmadı. Güzel bir tatilin ardından İstanbul'a döndük." ifadelerini kullandı.