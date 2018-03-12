Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı davası: Avukatlar ile müştekiler tartıştı

Sanıkların avukatı Heyyan Fidan, kendilerine laf atan müştekilerin güvenlik gerekçesiyle bir sonraki duruşmaya alınmamasını talep etti. Bu sözlerin üzerine müştekiler, Avukat Fidan'a tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı da "Siz müştekilerle çok uğraşıyorsunuz. Duruşmanın düzenini ben sağlıyorum" diyerek avukatı uyardı. Müştekiler de "Sen kimi savunuyorsun. Teröristleri savunuyorsun" diyerek bağırdı. Mahkeme heyeti, 36 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

SANIKLAR 36 SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen 5.duruşmada 36 tutuklu sanık ve terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ile saldırıda yaralananlar "şikayetçi" sıfatıyla katıldı. Yabancı uyruklu sanıklar için Rusça ve Arapça tercümanlar da duruşmada hazır bulundu.

MÜŞTEKİLER AVUKATLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Tutuklu sanık Ümit Çırakoğlu beraatını istediğini belirterek, "21 aydır tutukluyum, hayatım mahvoldu" dedi. Bir müşteki de "Bizim çocukların hayatı ne olacak? Bizim çocuklarımız ağaçta mı yetişti" diyerek bağırdı. Söz alan diğer sanıklar da tahliyelerini ve beraatlarına karar verilmesini istedi. Daha sonra avukatlar müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu. Bir müşteki de, avukatlara tepki göstererek, "Bizim gücümüze gidiyor onları savunmanız. Psikolojimiz bozuluyor onları savunmanız" dedi. Mahkeme başkanı, müştekileri uyararak, "Söz vermeden konuşmayın" dedi.

AVUKAT: DEAŞLI OLSALAR HERKESİ TEHDİT EDERLER

Söz alan bazı sanıkların avukatı Heyyan Fidan'ın "Müştekiler sürekli laf atıyorö demesi üzerine, müştekiler de "Haksız mıyız?" diyerek cevap verdi. Avukat Fidan, "Buradan terörist çıkmaz, kimse eylem yapmadı. DEAŞ ile bağlantıları olsa herkesi tehdit ederler. Avukat bile tutmazlar. Asıl suçlu aranmıyor. Burada gariban insanlar tutulmuş" ifadelerini kullandı.

"AVUKAT BİR SONRAKİ DURUŞMAYA MÜŞTEKİLERİN ALINMAMASINI TALEP ETTİ, SALON KARIŞTI"

Tekrar söz alan Avukat Fidan, güvenlik gerekçesiyle bir sonraki duruşmaya müştekilerin alınmamasını talep etti. Bu sözlerin üzerine müştekiler, Avukat Fidan'a tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı da "Siz müştekilerle çok uğraşıyorsunuz. Duruşmanın düzenini ben sağlıyorum" diyerek avukatı uyardı. Müştekiler de "Sen kimi savunuyorsun. Teröristleri savunuyorsun" diyerek bağırdı. Müştekilerin avukata tepkisi devam edince mahkeme heyeti de 15 dakika duruşmaya ara verdi.

MÜŞTEKİ: SOYAĞACIM KURUDU

Düğününe 1 hafta kalan oğlu Tevfik Yusuf Haznedaroğlu'nu saldırıda kaybeden müşteki Mustafa Haznedaroğlu da "Bir avukat da desin şu müvekkil suçludur. Ben bu ülke 35 yıl hizmet vermiş emekli askerim. Beşiktaş saldırısında da avukatlar aynı ifadeleri kullanıyorlar. Ben burada savcımıza, kolluk kuvvetimize kimseye laf söyletmem. Benim bir tane oğlum vardı. Benim, köküm kurudu. Soyağacım kurudu. Mahkemeye güveniyorum. Muhakkak içlerinde suçlu var" diye konuştu.

"EN SEVDİĞİM VARLIĞIMI OĞLUMU ELİMDEN ALDILAR"

Müşteki Cevriye Haznedaroğlu da gözyaşı dökerek şunları söyledi: Yusuf onların oğlu olsaydı çıkıp yine sanıkları savunur muydu? Yusuf'un damatlığı, kınası hala evde duruyor. Nasıl dayanalım? Çocuklarımızı geri getirsinler. Onlar beni de öldürdüler. Ben buraya gelmeden önce 8 tane ilaç içtim. En çok sevdiğim varlığımı, oğlumu elimden aldılar. Oğlum ekmeğinin peşindeydi. Nişanlısı hala duruyor. Avukatlar güzel konuşuyorlar ama boş konuşuyorlar. Ben sizin vicdanınıza bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

HAKİM: ANLAYIŞ GÖSTERİN

Sanıkların avukatlarından Atanur Demir de "Sizin oğlunuz 2 yıl suçsuz yere cezaevinde yatsa ne olurdu?" diye cevap verdi. Avukat Atanur Demir'in bu sözlerine müştekiler bağırarak tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı da Avukat Demir'e yönelik olarak, "Biraz siz de anlayış gösterin" diyerek avukatı uyardı.

MÜŞTEKİDEN AVUKATA TEPKİ

Müşteki Aynur Kaplan da "Avukat Atanur Demir'e şunu sormak istiyorum. Reina Katliamının katili ortadadır ve canlı, ölmedi. Atanur Demir, Reina katliamının sanığı Abdulkadir Masharipov'un avukatlığını yapıyor. Ben bu avukatın samimiyetine nasıl inanacağım. 27 yaşındaki kardeşim 10 aylık evliydi. Eşinin hamile olduğunu öğrenemeden öldü. Kardeşim ekmek parası için çalışıyordu. Hayatını kaybeden 46 kişinin ailesi ilaçlarla ayakta duruyor. Kardeşimin günahı neydi? Benim hain çocuğum olsa ben sokağa çıkamam. Ben devletten adaletin yerini bulmasını istiyorum. İdam bu sanıklara kurtuluştur, içeride çürüsünler" dedi.

"ADALET İSTİYORUZ"

Başka bir müşteki de "Her gün acı çekiyoruz. Ağlıyoruz. Kimi damatlığını, kimi gelinliğini giyemedi. Aileler evlatlarına doyamadı. Söz alan hiçbir avukat da 'suçlu var' demiyor. Evlatlarımız toprak altında, suçlu kim? Adalet istiyoruz. Şikayetçiyim" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti de 36 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 262 sayfalık iddianamede, 36'sı tutuklu 4'ü firari 46 sanık yer alıyor. İddianamede 207 kişi "Müşteki" sıfatıyla bulunuyor. İddianamede şüphelilerin "Örgütü üye olmak", "Anayasayı ihlal", "Tasarlayarak adam öldürme", "Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" ve "Mala zarar vermek" suçlarından 46'şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 132'şer yıldan 3 bin 342'şer yıla kadar hapisleri isteniyor.