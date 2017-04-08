Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Av tüfeğini incelerken eşini yaraladı

Niğde'de 21 yaşındaki Burçin Y., evde eşi 25 yaşındaki Cevdet Y.'nin incelediği av tüfeğininin ateş alması sonucu yaralandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlhanlı Mahallesi 92 Sokak'ta meydana gelen olayda Cevdet Y. evde av tüfeğini incelerken, yanlışlıkla tetiğe dokundu. Ateş alan silahtan çıkan saçmaların karın boşluğuna isabet ettiği Cevdet Y.'nin eşi Burçin Y. yaralandı. Eşi tarafından özel bir hastaneye götürülen  Burçin Y., ilk müdahalesinin ardından Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burçin Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Cevdet Y. polis tarafından gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'denize dökeriz' tehdidine cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'denize dökeriz' tehdidine cevap!

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA