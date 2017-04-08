Av tüfeğini incelerken eşini yaraladı
Niğde'de 21 yaşındaki Burçin Y., evde eşi 25 yaşındaki Cevdet Y.'nin incelediği av tüfeğininin ateş alması sonucu yaralandı.
İlhanlı Mahallesi 92 Sokak'ta meydana gelen olayda Cevdet Y. evde av tüfeğini incelerken, yanlışlıkla tetiğe dokundu. Ateş alan silahtan çıkan saçmaların karın boşluğuna isabet ettiği Cevdet Y.'nin eşi Burçin Y. yaralandı. Eşi tarafından özel bir hastaneye götürülen Burçin Y., ilk müdahalesinin ardından Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Burçin Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Cevdet Y. polis tarafından gözaltına alındı.
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